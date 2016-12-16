Никита Курбанов: Сами не поняли, что произошло во второй четверти

Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в Евролиге. Напомним, армейцы победили со счетом 92:76.

«Сами не поняли, что произошло во второй четверти. Сами расслабились, и «Барселона» нас наказала за те ошибки, которые не должны были допускать. Сами позволили сопернику вернуться в игру. В защите позволяли многое «Барселоне», глубоко оборонялись и дали свободно забросить те трехочковые, которые гости реализовали. За счет этого они нас и догнали. А во второй половине показали то, что должны были», - цитирует Курбанова «Р-Спорт».

В составе победителей самым результативным стал Кори Хиггинс, который набрал 23 очка. У «Барселоны» в активе Виктора Клавева. Таким образом, ЦСКА упрочил свое лидерство в турнирной таблице. «Барселона» на данный момент не входит в топ-8.

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