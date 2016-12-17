CAS отклонил иск «Реала» к «Бенфике» по трансферу Гарая в «Зенит»

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить иск мадридского «Реала» против «Бенфики», связанный с переходом в «Зенит» защитника Эсекиэля Гарая летом 2014 года, сообщает A Bola.

По данным издания, ссылающегося на испанские источники, оба клуба получили уведомления о вердикте суда.

Мадридский клуб подал иск в мае 2016 года. Поводом послужила низкая стоимость трансфера Гарая из «Бенфики» в «Зенит» летом 2014 года. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро, и «Реал» в рамках соглашения с лиссабонским клубом получил от сделки 50 процентов. Президент мадридского клуба Флорентино Перес отмечал, что «Бавария» тем же летом была готова заплатить за аргентинца 15 миллионов евро.

Напомним, Гарай был игроком «Реала» с 2008-го по 2011 годы, после чего отыграл три года за «Бенфику». После чемпионата мира-2014 аргентинец начал выступать за «Зенит». В составе петербургского клуба защитник выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. За сине-бело-голубых Гарай провел 75 матчей во всех турнирах и забил три гола.

31 августа 2016 года 30-летний футболист перешел из «Зенита» в «Валенсию». По данным Transfermarkt, трансфер обошелся испанскому клубу в 24 миллиона евро.