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Сергей Ковалев: США – страна возможностей

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев сравнил Россию и США.

«Россия дала стержень, закалила характер, человеческие качества. Она сделала меня мужчиной. Америка дала возможность мне реализовать это. В первый раз на автомобиле из салона я выехал в Америке, первый свой миллион заработал в Америке, купил дом, мой сын родился в Америке. Это страна возможностей. Главное, что я приехал туда сформировавшимся мужчиной, который знал, чего он хочет. В России у меня были сложности и трудности, с которыми я боролся и шел к этим же целям, но они меня всегда с пути сбивали. В результате эта дорога привела меня в Америку», - сказал Ковалев.

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