Сергей Ковалев рассказал о деятельности своего благотворительного фонда

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о своем благотворительном фонде.

«На сегодняшний день на меня зарегистрирован благотворительный фонд Krusher. Для ведения его деятельности нужно собрать уставной капитал. После этого можно начать деятельность. Я призываю присоединиться всех неравнодушных ко мне и моему боксу и тех, кто хочет помочь моему фонду. Мы начнем свою деятельность с челябинской области. Потом планируем развиваться на всю территорию страны.

На сегодняшний день я своими средствами оплатил мобильный подъемник, который устанавливается в микроавтобус: загружает и выгружает инвалидов. Мы пока не нашли минимального уставного капитала, поэтому я решил из своих средств помочь человеку, который нуждается в помощи. Надеюсь, что к Новому году или в начале января мы вручим подъемник новому хозяину. Это мое желание помогать.

Кроме того, я планирует финансировать поездки ребят на соревнование. Сейчас федеральным законом отменили, чтобы поездки спонсировались из бюджета, поэтому будем своими силами делать для России чемпионов», – сказал Ковалев.