Максим Михайлов: «Зенит» играл лучше «Динамо» в решающие моменты
Диагональный казанского
«Зенита» Максим Михайлов считает, что полуфинальный матч Кубка России между волейболистами
московского «Динамо» и казанского клуба был равным, но казанцам лучше удалось
сыграть в ключевые моменты встречи.
«Давно не играли таких
сложных и интересных концовок. В целом, была равная игра, но в решающие моменты
мы действовали лучше», - приводит «Р-Спорт» слова Михайлова.
Встреча, прошедшая в
пятницу в Сургуте, закончилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:18, 30:28,
25:23) в пользу «Зенита», который в субботу в финале встретится с новосибирским
«Локомотивом».
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