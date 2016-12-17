Максим Михайлов: «Зенит» играл лучше «Динамо» в решающие моменты

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов считает, что полуфинальный матч Кубка России между волейболистами московского «Динамо» и казанского клуба был равным, но казанцам лучше удалось сыграть в ключевые моменты встречи.

«Давно не играли таких сложных и интересных концовок. В целом, была равная игра, но в решающие моменты мы действовали лучше», - приводит «Р-Спорт» слова Михайлова.

Встреча, прошедшая в пятницу в Сургуте, закончилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:18, 30:28, 25:23) в пользу «Зенита», который в субботу в финале встретится с новосибирским «Локомотивом».