Юрий Маричев: Судьи неспециально ошибались в матче с «Зенитом»
Главный тренер
московского «Динамо» Юрий Маричев считает, что ошибки в матче полуфинала Кубка
России по волейболу между казанским «Зенитом» и бело-голубыми не были
умышленными, но арбитрам стоит дать больше возможностей при просмотре спорных
моментов.
«Обязательно нужно
вводить касание блока и сетки, как это есть в международных турнирах. К
сожалению, очень часто судьи ошибаются. Я не думаю, что это сделано специально.
Просто судьи не могут за всем уследить, и это очень часто влияет на результат.
Такое у меня пожелание. Нужно сохранить те же два просмотра, но расширить их
возможности. Я не думаю, что это стоит больших денег. Просто нужно
желание», - приводит «Р-Спорт» слова Маричева.
Встреча, прошедшая в
пятницу в Сургуте, закончилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:18, 30:28,
25:23) в пользу «Зенита», который в субботу в финале встретится с новосибирским
«Локомотивом».