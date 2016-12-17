Юрий Маричев: Судьи неспециально ошибались в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев считает, что ошибки в матче полуфинала Кубка России по волейболу между казанским «Зенитом» и бело-голубыми не были умышленными, но арбитрам стоит дать больше возможностей при просмотре спорных моментов.

«Обязательно нужно вводить касание блока и сетки, как это есть в международных турнирах. К сожалению, очень часто судьи ошибаются. Я не думаю, что это сделано специально. Просто судьи не могут за всем уследить, и это очень часто влияет на результат. Такое у меня пожелание. Нужно сохранить те же два просмотра, но расширить их возможности. Я не думаю, что это стоит больших денег. Просто нужно желание», - приводит «Р-Спорт» слова Маричева.

Встреча, прошедшая в пятницу в Сургуте, закончилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:18, 30:28, 25:23) в пользу «Зенита», который в субботу в финале встретится с новосибирским «Локомотивом».