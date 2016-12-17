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Владимир Алекно: Леон пока находится не в лучшей физической форме

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно после выхода в финал Кубка России сообщил, что лидер его команды Вильфредо Леон находится пока не в лучшей форме и с этим связаны его ошибки в матче с московским «Динамо».

«Леон пока не в лучшей физической форме, только набирает. Просто все привыкли ждать от него другого эффекта. Но это все, что он на сегодняшний день может делать. Леон и так молодец», - приводит «Р-Спорт» слова Алекно.

Встреча, прошедшая в пятницу в Сургуте, закончилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:18, 30:28, 25:23) в пользу «Зенита», который в субботу в финале встретится с новосибирским «Локомотивом».

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