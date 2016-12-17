Владимир Алекно: Леон пока находится не в лучшей физической форме
Главный тренер
казанского «Зенита» Владимир Алекно после выхода в финал Кубка России сообщил,
что лидер его команды Вильфредо Леон находится пока не в лучшей форме и с этим
связаны его ошибки в матче с московским «Динамо».
«Леон пока не в
лучшей физической форме, только набирает. Просто все привыкли ждать от него
другого эффекта. Но это все, что он на сегодняшний день может делать. Леон и
так молодец», - приводит «Р-Спорт» слова Алекно.
Встреча, прошедшая в
пятницу в Сургуте, закончилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:18, 30:28,
25:23) в пользу «Зенита», который в субботу в финале встретится с новосибирским
«Локомотивом».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически