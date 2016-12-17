«Алавес» дома обыграл «Бетис»
Футболисты «Алавеса» в домашнем матче 16-го тура чемпионата
Испании переиграли «Бетис» из Севильи.
Встреча, прошедшая в пятницу в Витории на стадионе
«Мендисорроса», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В их составе
точный удар нанес Дейверсон Брум.
Таким образом, «Алавес» набрал 21 очко и вышел на 12-е место
в турнирной таблице. У «Бетиса» осталось 18 очков. Он идет 14-м.
В матчах следующего тура «Алавес» 8 января 2017 года в гостях сыграет с «Атлетиком», а «Бетис» в этот день примет «Леганес».
Матч
Голы
Дейверсон 58 (1:0).
Состав
Алавес: Пачеко, Лагуардия, Эрнандес, Льоренте М., Феддал, Камараса, Гарсия М., Фемения, Дейверсон (Сантос, 90), Токеро (Эдгар, 79), Гомес (Гарсия Р., 74)
Бетис: Адан, Дурмиси, Донк, Песселья, Мартинес (Пиччини, 84), Манди, Рамирес, Хоакин (Петрос, 41), Себальос, Кастро, Санабрия (Зозуля, 67)
Предупреждения:
Дейверсон, 18; Камараса, 35; Льоренте М., 53; Эрнандес, 55; Пачеко, 73; Гарсия М., 90 - Себальос, 55; Зозуля, 90
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
16 декабря 22:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция