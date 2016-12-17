«Алавес» дома обыграл «Бетис»

Футболисты «Алавеса» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании переиграли «Бетис» из Севильи.

Встреча, прошедшая в пятницу в Витории на стадионе «Мендисорроса», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В их составе точный удар нанес Дейверсон Брум.

Таким образом, «Алавес» набрал 21 очко и вышел на 12-е место в турнирной таблице. У «Бетиса» осталось 18 очков. Он идет 14-м.

В матчах следующего тура «Алавес» 8 января 2017 года в гостях сыграет с «Атлетиком», а «Бетис» в этот день примет «Леганес».