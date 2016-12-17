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«Алавес» дома обыграл «Бетис»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Алавеса» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании переиграли «Бетис» из Севильи.

Встреча, прошедшая в пятницу в Витории на стадионе «Мендисорроса», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В их составе точный удар нанес Дейверсон Брум.

Таким образом, «Алавес» набрал 21 очко и вышел на 12-е место в турнирной таблице. У «Бетиса» осталось 18 очков. Он идет 14-м.

В матчах следующего тура «Алавес» 8 января 2017 года в гостях сыграет с «Атлетиком», а «Бетис» в этот день примет «Леганес».

Матч

Алавес - Бетис - 1:0 (0:0)

Голы

Дейверсон 58 (1:0).

Состав

Алавес: Пачеко, Лагуардия, Эрнандес, Льоренте М., Феддал, Камараса, Гарсия М., Фемения, Дейверсон (Сантос, 90), Токеро (Эдгар, 79), Гомес (Гарсия Р., 74)

Бетис: Адан, Дурмиси, Донк, Песселья, Мартинес (Пиччини, 84), Манди, Рамирес, Хоакин (Петрос, 41), Себальос, Кастро, Санабрия (Зозуля, 67)

Предупреждения:

Дейверсон, 18; Камараса, 35; Льоренте М., 53; Эрнандес, 55; Пачеко, 73; Гарсия М., 90 - Себальос, 55; Зозуля, 90

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

16 декабря 22:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

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