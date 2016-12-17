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«Нант» в гостях одолел «Анже»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Анже» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции проиграли «Нанту».

Встреча, прошедшая в пятницу в Анже на стадионе «Жан-Буин», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по голу забили Гийом Жилле и Амин Арит.

Таким образом, «Нант» набрал 16 очков и поднялся на 18-е место в таблице лиги 1. У «Анже» осталось 19 очков. Он идет 13-м.

В матчах следующего тура «Анже» 21 декабря в гостях сыграет с «Лионом», а «Нант» в этот день примет «Монпелье».

Матч

Анже - Нант - 0:2 (0:1)

Голы

Жийе 19 (0:1). Арит 48 (0:2).

Состав

Анже: Петрич, Андро (Мартинес, 18), Траоре И., Томас, Сантамария, Сайи (Пепе, 51), Н'Дойе, Капелле, Манку, Дьедиу, Токо Экамби (Суну, 63)

Нант: Риу, Дюбуа, Лима, Джиджи (Роньер, 78), Карлос, Вискаррондо, Жийе, Арит (Моимбе, 81), Илоки, Степински (Бамму, 87), Сала

Предупреждения:

Н'Дойе, 29 - Вискаррондо, 24; Илоки, 55; Степински, 63

Судья:

Амори Делерю (Франция)

Место и дата

16 декабря 22:45, Жан Буэн, Онлайн-трансляция

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