«Нант» в гостях одолел «Анже»
Футболисты «Анже» в домашнем матче 18-го тура чемпионата
Франции проиграли «Нанту».
Встреча, прошедшая в пятницу в Анже на стадионе «Жан-Буин»,
завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по голу забили Гийом
Жилле и Амин Арит.
Таким образом, «Нант» набрал 16 очков и поднялся на 18-е
место в таблице лиги 1. У «Анже» осталось 19 очков. Он идет 13-м.
В матчах следующего тура «Анже» 21 декабря в гостях сыграет с «Лионом», а «Нант» в этот день примет «Монпелье».
Матч
Голы
Состав
Анже: Петрич, Андро (Мартинес, 18), Траоре И., Томас, Сантамария, Сайи (Пепе, 51), Н'Дойе, Капелле, Манку, Дьедиу, Токо Экамби (Суну, 63)
Нант: Риу, Дюбуа, Лима, Джиджи (Роньер, 78), Карлос, Вискаррондо, Жийе, Арит (Моимбе, 81), Илоки, Степински (Бамму, 87), Сала
Предупреждения:
Н'Дойе, 29 - Вискаррондо, 24; Илоки, 55; Степински, 63
Судья:
Амори Делерю (Франция)
Место и дата
16 декабря 22:45, Жан Буэн, Онлайн-трансляция