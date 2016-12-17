«Нант» в гостях одолел «Анже»

Футболисты «Анже» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции проиграли «Нанту».

Встреча, прошедшая в пятницу в Анже на стадионе «Жан-Буин», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по голу забили Гийом Жилле и Амин Арит.

Таким образом, «Нант» набрал 16 очков и поднялся на 18-е место в таблице лиги 1. У «Анже» осталось 19 очков. Он идет 13-м.

В матчах следующего тура «Анже» 21 декабря в гостях сыграет с «Лионом», а «Нант» в этот день примет «Монпелье».