Гандболистки Норвегии и Голландии сыграют в финале чемпионата Европы
Гандболистки сборной
Норвегии вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в Швеции, обыграв
команду Франции.
Полуфинальная встреча,
прошедшая в пятницу в Гетеборге, завершилась со счетом 20:16 в пользу норвежек.
В финале ЧЕ-2016
бронзовые призеры Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро сыграют с командой Голландии,
которая ранее в своем полуфинале одолели датчанок – 26:22.
Француженки встретятся
в матче за третье место со сборной Дании.
Решающие матчи
чемпионата Европы состоятся в воскресенье, 18 декабря.
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