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Хабаровск был близок к провалу

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«СКА-Нефтяник» остается единственным клубом, который в чемпионате России не потерял ни одного очка.

После визита сборной России в Швецию и победы там на международном турнире «Четырех наций» было интересно понаблюдать, как будут действовать ведущие игроки национальной команды. В первый день сдвоенного тура лучше всего получалось у дальневосточников, которые за неделю почти сутки провели в самолетах и разменяли девять (!) часовых поясов. Артем Бондаренко отметился покером, Максим Ишкельдин по системе «гол+пас» набрал аж семь очков (1+6). Отличился в протоколе даже Алексей Чижов, забивающий по большим праздникам. Все закончилось плачевно для «Сибсельмаша» (17:3).

Зато на следующий день новосибирцы дали бой лидеру. После часа игры они вели 5:4, однако все тот же Ишкельдин счет сравнял, а Павел Рязанцев, Бондаренко и Кирилл Петровский склонили чашу весов в пользу хозяев.

«Байкал-Энергия» избавилась от четырех сильных игроков, включая лучшего бомбардира Александра Насонова, и намучилась с «Трубником». Гости не сдавались до последних секунд. Во второй встрече форвард «Трубы» Андрей Герасимов, два года назад выступавший в Иркутске, забил бывшим одноклубникам четыре мяча, но это не помогло – 6:5.

Очень неплохо выглядели в составе «Волги» Игорь Ларионов и Владислав Кузнецов, забившие по голу, но героем первой встречи с «Родиной» (5:3) с хет-триком стал Максим Пахомов. На следующий день Кузнецов сделал дубль и помог «Волге» победить во второй раз подряд.

А вот московских сборников лучшего бомбардира чемпионата Евгения Иванушкина и Сергея Шабурова болельщики «Водника» не увидели – в Архангельск они не полетели.

Напомним, что с 15 декабря до завершения первого этапа проводится эксперимент. Удаления хоккеистов производятся на 3 и 5 минут, а не на 5 и 10, как обычно. Теперь никого не должно смущать количество набранных командой штрафных минут, к примеру, 9 или 13.

СТАТИСТИКА

ЗАПАДНАЯ ГРУППА

Водник - Динамо-Москва – 7:0 и 4:1.

Волга – Родина – 5:3 и 4:1.

Старт - Динамо-Казань – 2:2 и 1:3.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 ДЕКАБРЯ

И В Н П М О

1 Волга 12 10 1 1 70-37 31

2 Водник 12 10 0 2 54-30 30

3 Динамо-Москва 12 5 0 7 44-66 15

4 Динамо-Казань 12 3 3 6 34-41 12

5 Родина 12 3 2 7 30-40 11

6 Старт 12 1 2 9 33-51 5

19-20 декабря, понедельник-вторник. Старт – Родина, Волга - Динамо-Казань.

ВОСТОЧНАЯ ГРУППА

16 декабря, пятница

Енисей – Кузбасс – 8:2 и 4:1.

Байкал-Энергия - Уральский трубник – 5:3 и 6:5.

СКА-Нефтяник – Сибсельмаш – 17:3 и 10:7.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 ДЕКАБРЯ

И В Н П М О

1 СКА-Нефтяник 12 12 0 0 105-39 36

2 Енисей 12 8 0 4 66-41 24

3 Байкал-Энергия 12 8 0 4 67-54 24

4 Ур. трубник 12 3 1 8 35-58 10

5 Кузбасс 12 2 1 9 58-85 7

6 Сибсельмаш 12 2 0 10 54-108 6

19-20 декабря, понедельник-вторник. Байкал-Энергия – Сибсельмаш, СКА-Нефтяник - Уральский трубник.

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