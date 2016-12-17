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«Айлендерс» проиграли «Баффало», Кулемин отдал голевой пас

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Юхан Ларссон, Мэтт Мулсон и Расмус Ристолайнен. У гостей отличились Райан Строум и Алан Куин.

Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду почти 21 минуту, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду более 13 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 18 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Айлендерс» 19 декабря в 04:00 (мск) примет «Оттаву».

Матч

Баффало - Айлендерс - 3:2 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Строум (Кулёмин, Клаттербак), 13:08 (0:1). Ларссон (Ристолайнен, МакКейб), 22:32 (1:1). Куин (Принс), 26:39 (1:2 - бол.). Моулсон (Джионта, Кейн), 43:19 (2:2 - бол.). Ристолайнен (Окпосо), 60:42 (3:2).

Место и дата

17 декабря 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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