«Айлендерс» проиграли «Баффало», Кулемин отдал голевой пас

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Юхан Ларссон, Мэтт Мулсон и Расмус Ристолайнен. У гостей отличились Райан Строум и Алан Куин.

Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду почти 21 минуту, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду более 13 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 18 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Айлендерс» 19 декабря в 04:00 (мск) примет «Оттаву».