«Айлендерс» проиграли «Баффало», Кулемин отдал голевой пас
Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра»,
завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе
забросили Юхан Ларссон, Мэтт Мулсон и Расмус Ристолайнен. У гостей отличились
Райан Строум и Алан Куин.
Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду
почти 21 минуту, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус
один».
Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на
льду более 13 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, окончив матч с
показателем полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 18 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Айлендерс» 19 декабря в 04:00 (мск) примет «Оттаву».
Матч
Баффало - Айлендерс - 3:2 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Строум (Кулёмин, Клаттербак), 13:08 (0:1). Ларссон (Ристолайнен, МакКейб), 22:32 (1:1). Куин (Принс), 26:39 (1:2 - бол.). Моулсон (Джионта, Кейн), 43:19 (2:2 - бол.). Ристолайнен (Окпосо), 60:42 (3:2).
Место и дата
17 декабря 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция