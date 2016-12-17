Контракт Ромуло с «Фламенго», триумф Акимовой в Чехии и победа ЦСКА над «Барселоной». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

1. Бразильский полузащитник московского «Спартака» Ромуло подписал контракт с бразильским «Фламенго». Стороны заключили договор продолжительностью три года с возможностью продления еще на один. Ожидается, что в самом начале нового года о подписании контракта с «Фламенго» будет объявлено официально.

2. Баскетболисты ЦСКА одержали победу над «Барселоной» в домашнем матче Евролиги. Встреча регулярного чемпионата прошла в пятницу в Москве и завершилась со счетом 92:76. Самым результативным игроком в составе армейцев стал Кори Хиггинс, набравший 23 очка. ЦСКА, выиграв 11 матчей из 12 возможных, продолжает уверенно лидировать в таблице Евролиги.

3. Россиянка Татьяна Акимова выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Акимова в пятницу без единого промаха на огневых рубежах преодолела 7,5 км за 21 минуту 58,9 секунды. Для Акимовой эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира.

4. Хоккеисты сборной России одержали победу над командой Чехии во втором матче Кубка Первого канала – 5:1. На голы Сергея Плотникова, Павла Дацюка, Владимира Ткачева, Ивана Телегина и Ильи Ковальчука чехи ответили точным броском Томаша Загорны. В воскресенье, 18 декабря, подопечные Олега Знарка сыграют с финнами.

5. Футболисты «Хоффенхнайма» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Боруссией» из Дортмунда – 2:2. Хозяева дважды выходили вперед после ударов Марка Ута и Сандро Вагнера. Гости сравнивали счет стараниями Марио Гетце и Пьера-Эмерика Обамейянга. При этом, начиная с 41-й минуты «Боруссия» играла вдесятером – за две желтые карточки с поля был удален Марко Ройс. Таким образом, «Хоффенхайм» по-прежнему в текущем чемпионате не проигрывает.

6. Житель казахстанского города Алматы обратился к главе Чечни, президенту футбольного клуба «Терек» Рамзану Кадырову с просьбой наказать одну из букмекерских контор за отказ выплачивать выигрыш после окончания матча 12-го тура РФПЛ «Урал» - «Терек» (1:4). Житель Алматы сделал ставку на победу «Терека» и должен был получить выигрыш – 14 миллионов тенге, но букмекеры назвали матч договорным и выплачивать выигрыш отказались. После этого житель Казахстана подал в суд на букмекеров и обратился к Кадырову.

7. Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграли «Вашингтону» - 3:4. У гостей одну из шайб забросил Александр Овечкин. А его партнеры-соотечественники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов отдали по результативной передаче.

8. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА переиграли «Филадельфию» - 100:89. Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов начал матч в стартовой пятерке, набрал четыре очка, сделал пять подборов, отдал результативный пас и окончил матч с показателем полезности «плюс 14». Отметим, что «Лейкерс» прервали 8-матчевую серию поражений.

9. Волейболисты казанского «Зенита» и новосибирского «Локомотива» сыграют в финале Кубка России. В полуфиналах подопечные Владимира Алекно обыграли московское «Динамо» (3:0), а дружина Пламена Константинова в четырех партиях одолело «Белогорье» (3:1).

10. Александр Третьяков признался, что ситуация с переносом из Сочи чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону никак на него не повлияла, он готов участвовать в соревнованиях на любой трассе мира. «Если честно, на меня все эти события – доклад Макларена, заявления о бойкоте и лишении Сочи чемпионата мира - никак не повлияли. Мне вообще без разницы, на какой трассе соревноваться», - сказал россиянин.

11. Московский ЦСКА на два года продлил контракт с хоккеистом Кириллом Петровым, сообщает официальный сайт армейского клуба. Новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона-2018/19.

Именинники: 17 декабря исполняется 20 лет российской фигуристке Елизавете Туктамышевой. Также в этот день свое 33-летие отмечает футболист – бывший защитник сборной Нигерии и московского ЦСКА Чиди Одиа.

Цитата дня: «Первый канал отказывается показывать Кубок Первого канала – это какой-то театр абсурда» (Александр Медведев).

Блог дня: Знарок прав: мало хотеть, надо мочь.

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