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«Питтсбург» дома уступил «Лос-Анджелесу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Лос-Анджелесу».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась в овертайме со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе точный бросок нанес Тайлер Тоффоли.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 20 минут, нанес шесть бросков, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 18 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Торонто», а «Лос-Анджелес» 18 декабря в 22:00 (мск) на выезде сразится с «Бостоном».

Матч

Питтсбург - Лос-Анджелес - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Тоффоли (Мартинес, Пирсон), 61:00 (0:1).

Место и дата

17 декабря 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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