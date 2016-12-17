«Питтсбург» дома уступил «Лос-Анджелесу»

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Лос-Анджелесу».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась в овертайме со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе точный бросок нанес Тайлер Тоффоли.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 20 минут, нанес шесть бросков, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 18 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Торонто», а «Лос-Анджелес» 18 декабря в 22:00 (мск) на выезде сразится с «Бостоном».