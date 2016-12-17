«Питтсбург» дома уступил «Лос-Анджелесу»
Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Лос-Анджелесу».
Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль
Энерджи-центра», завершилась в овертайме со счетом 1:0 в пользу гостей. В их
составе точный бросок нанес Тайлер Тоффоли.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на
льду 20 минут, нанес шесть бросков, совершил один силовой прием, один раз
заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 18 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Торонто», а «Лос-Анджелес» 18 декабря в 22:00 (мск) на выезде сразится с «Бостоном».
Матч
Питтсбург - Лос-Анджелес - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Тоффоли (Мартинес, Пирсон), 61:00 (0:1).
Место и дата
17 декабря 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция