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«Манчестер Сити» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье в матче 17-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал» из Лондона.

Их матч пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 16 туров в активе «Манчестер Сити» было 33 очка. Команда Хосепа Гвардиолы занимала четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» было 34 очка. Он делил второе-третье места с «Ливерпулем». А лидировал «Челси», у которого было 40 очков.

Матч

Манчестер Сити - Арсенал

Место и дата

18 декабря 19:00, Этихад, Текстовая трансляция

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