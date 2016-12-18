«Манчестер Сити» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В воскресенье в матче 17-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал» из Лондона.

Их матч пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 16 туров в активе «Манчестер Сити» было 33 очка. Команда Хосепа Гвардиолы занимала четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» было 34 очка. Он делил второе-третье места с «Ливерпулем». А лидировал «Челси», у которого было 40 очков.