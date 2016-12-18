«Зенит» - «Локомотив-Кубань». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
В воскресенье в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и краснодарский «Локомотив-Кубань».
Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
В стартовых девяти играх чемпионата «Локомотив-Кубань» выиграл семь матчей, а «Зенит» из восьми встреч выиграл шесть. Обе команды входят в группу лидеров: «Локомотив» идет четвертым, а «Зенит» - пятым.
Матч
Место и дата
18 декабря 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция
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