«Зенит» - «Локомотив-Кубань». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В воскресенье в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

В стартовых девяти играх чемпионата «Локомотив-Кубань» выиграл семь матчей, а «Зенит» из восьми встреч выиграл шесть. Обе команды входят в группу лидеров: «Локомотив» идет четвертым, а «Зенит» - пятым.