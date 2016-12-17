«Монреаль» дома уступил «Сан-Хосе»
Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».
Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра»,
завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили
Дэвид Шлемко, Патрик Парло, Тимо Майер и Мелькер Карлссон. У хозяев отличились
Брайан Флинн и Джефф Питри.
Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на
льду почти 21 минуту, нанес четыре броска, один раз заблокировал бросок
соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл почти
20 минут, нанес один бросок, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду
почти 23 минуты, совершил четыре силовых приема, трижды заблокировал броски
соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 18 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Сан-Хосе» 19 декабря в 04:00 (мск) на выезде встретится с «Чикаго».
Матч
Монреаль - Сан-Хосе - 2:4 (0:3, 0:1, 2:0)
Голы:
Шлемко (Бедкер, Донской), 6:50 (0:1 - бол.). Марло (Торнтон, Бернс), 9:00 (0:2 - бол.). Майер (Шлемко, Донской), 13:18 (0:3). Карлссон (Хэйли), 26:44 (0:4). Флинн (Плеканец, Рэдмонд), 50:28 (1:4). Петри (МакКэррон, Карр), 53:48 (2:4).
Место и дата
17 декабря 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция