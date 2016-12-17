«Монреаль» дома уступил «Сан-Хосе»

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Дэвид Шлемко, Патрик Парло, Тимо Майер и Мелькер Карлссон. У хозяев отличились Брайан Флинн и Джефф Питри.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду почти 21 минуту, нанес четыре броска, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл почти 20 минут, нанес один бросок, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду почти 23 минуты, совершил четыре силовых приема, трижды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 18 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Сан-Хосе» 19 декабря в 04:00 (мск) на выезде встретится с «Чикаго».