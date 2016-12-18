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«Реал» (Мадрид) – «Касима». Начало текстовой трансляции – 13:30 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье в финале клубного чемпионата мира по футболу сыграют мадридский «Реал» и японский клуб «Касима Антлерс».

Их матч пройдет в Иокогаме на стадионе «Ниссан» и начнется в 13:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Напомним, что в полуфинале турнира «Реал» обыграл мексиканскую «Америку» - 2:0. «Касима» на пути к финалу поступательно одолела новозеландский «Окленд Сити» (2:1), южноафриканский «Мамелоди Сандаунз» (2:0) и колумбийский «Атлетико Насьональ» (3:0).

Матч

Реал - Касима Антлерс

Место и дата

18 декабря 13:30, Ниссан Стадиум, Текстовая трансляция

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