«Реал» (Мадрид) – «Касима». Начало текстовой трансляции – 13:30 мск

читайте также

Джанни Инфантино: Система видеоповторов прекрасно зарекомендовала себя Президент ФИФА Джанни Инфантино доволен тем, как проходит эксперимент с использованием судьями видеоповторов на клубном чемпионате мира в Японии.

Зинедин Зидан – о внедрении видеоповторов: Новые идеи должны быть понятны всем Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал свое отношение к видеопросмотром, а также поделился ожиданиями от финального матча клубного чемпионата мира с японской командой «Касима Антлерс».

«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира В Японии на клубном чемпионате мира определился второй финалист. Им стал мадридский «Реал», который в 1/2 финала обыграл колумбийский клуб «Америка».

«Реал» объявил состав на полуфинальный матч клубного ЧМ Стал известен стартовый состав мадридского «Реала» на полуфинальный матч с командой «Америка», который состоится в рамках клубного чемпионата мира.

Мир видео. Судья впервые воспользовался помощью телеповтора Виктор Кашшаи стал первым судьей в истории, кто воспользовался помощью видеоассистента в матче турнира, проходящего под эгидой ФИФА.

Серхио Рамос не сыграет с «Америкой» Защитник «Реала» Серхио Рамос пропустит полуфинал клубного чемпионата мира с мексиканской «Америкой», сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.

ВИДЕО ДНЯ: Арбитр назначил пенальти в пользу «Касимы Антлерс» после просмотра видеоповтора Японский клуб «Касима Антлерс» стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу.

Зинедин Зидан: Все в «Реале» понимают, что завтра нас ждет очень сложный матч Главный тренер мадридского «Реала» в преддверии матча с Америкой» рассказал о физическом состоянии своих подопечных, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Роналду полетел с «Реалом» в Японию и пропустит церемонию вручения «Золотого мяча» Форвард «Реала» Криштиану Роналду не будет в понедельник присутствовать в Париже на церемонии вручения «Золотого мяча». Накануне он в составе «Реала» отправился в Японию на клубный чемпионат мира.

«Касима» вышла в полуфинал клубного чемпионата мира Японская команда «Касима Антлерс» взяла верх над южноафриканским клубом «Мамелоди Сандаунз» (2:0) в четвертьфинальном матче чемпионата мира среди клубов, проходящего в Японии.

«Реал» сыграет с «Америкой» в полуфинале клубного чемпионата мира Определился соперник мадридского «Реала» в ½ финала чемпионата мира среди клубов.

Зидан включил Морату и Мариано в состав «Реала» на клубный чемпионат мира Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился со списком игроков, которые примут участие в клубном чемпионате мира. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Джанни Инфантино: Возможно, мы увеличим число участников клубного чемпионата мира до 32 Клубный чемпионат мира в будущем, возможно, будет проходить в расширенном формате. О возможном увеличении числа участников заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Инфантино планирует расширить состав участников клубного чемпионата мира до 16 команд Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует изменить формат проведения клубного чемпионата мира по футболу.

Клубный чемпионат мира может быть расширен до 16 или 24 команд ФИФА не исключает расширения числа участников клубного чемпионата мира. На данный момент в число участников турнира входят семь команд.

Инфантино планирует увеличить количество команд на клубном ЧМ до 16 или 32 Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует увеличить количество команд-участниц на клубном чемпионате мира, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Ривер Плейт» извинился перед Месси за поведение своих болельщиков «Ривер Плейт» на официальном сайте клуба опубликовал сообщение, в котором приносит извинения форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

Месси подрался с болельщиками «Ривер Плейта» Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вступил в драку с болельщиками аргентинского клуба «Ривер Плейт», сообщает AS.

Луис Энрике: Сегодня «Барселона» обыграла бы любую команду Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды на клубном чемпионате мира.