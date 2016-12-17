«Коламбус» обыграл «Калгари», Бобровский отразил 22 броска
Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».
Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк
Саддлдом», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе
забросили Бун Дженнер, Брэндон Саад, Зак Веренски и Мэтт Калверт. У хозяев
отличился Шон Монахан.
Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл
весь матч, парировав 22 из 23 бросков в створ.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 20 декабря в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Аризоной», а «Коламбус» 19 декабря в 01:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером».
Матч
Калгари - Коламбус - 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
Голы:
Дженнер (Карлссон, Савар), 3:46 (0:1). Саад (Веннберг, Веренски), 14:22 (0:2). Монахан (Верстиг, Годро), 16:45 (1:2 - бол.). Ганье (Эткинсон, Веренски), 21:14 (1:3 - бол.). Калверт 27:31 (1:4 - мен.).
Место и дата
17 декабря 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция