«Коламбус» обыграл «Калгари», Бобровский отразил 22 броска

Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Бун Дженнер, Брэндон Саад, Зак Веренски и Мэтт Калверт. У хозяев отличился Шон Монахан.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 22 из 23 бросков в створ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 20 декабря в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Аризоной», а «Коламбус» 19 декабря в 01:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером».