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Гол Тютина не помог «Колорадо» в матче с «Флоридой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Флориде».

Встреча, прошедшая в Денвере на льду «Пепси-центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Джейсон Демерс, Райлли Смит и Майкл Мэтисон. У хозяев отличился Федор Тютин.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл 15 минут, нанес один бросок, применил четыре силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду 19 минут, нанес три броска, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник хозяев Федор Тютин отыграл 18 минут, нанес два броска, один из которых достиг цели, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Колорадо» 19 декабря в 00:00 (мск) в гостях сыграет с «Виннипегом», а «Флорида» 21 декабря в 04:30 (мск) примет «Баффало».

Матч

Колорадо - Флорида - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы:

Тютин (Дюшен, Маккиннон), 30:11 (1:0). Демерс (Барков, Гриффит), 36:10 (1:1). Смит (МакКензи, Демерс), 46:37 (1:2 - мен.). Матесон (Сивиур, Писик), 50:49 (1:3).

Место и дата

17 декабря 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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