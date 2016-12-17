Гол Тютина не помог «Колорадо» в матче с «Флоридой»
Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Флориде».
Встреча, прошедшая в Денвере на льду «Пепси-центра»,
завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили
Джейсон Демерс, Райлли Смит и Майкл Мэтисон. У хозяев отличился Федор Тютин.
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл 15
минут, нанес один бросок, применил четыре силовых приема, окончив матч с
показателем полезности «минус один».
Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на
льду 19 минут, нанес три броска, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник хозяев Федор Тютин отыграл 18 минут,
нанес два броска, один из которых достиг цели, применил один силовой прием, окончив
матч с показателем полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Колорадо» 19 декабря в 00:00 (мск) в гостях сыграет с «Виннипегом», а «Флорида» 21 декабря в 04:30 (мск) примет «Баффало».