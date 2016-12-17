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Саночник Репилов одержал победу на четвертом этапе Кубка мира в США

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский саночник Роман Репилов одержал победу на четвертом этапе Кубка мира в американском Парк-Сити.

20-летний спортсмен по сумме двух попыток показал лучшее время - 1 минута 32,254 секунды.

Второе место завоевал представитель Австрии Вольфганг Киндл. Тройку замкнул итальянец Доминик Фишналлер.

Пятый этап Кубка мира по санному спорту пройдет 5-6 января в немецком Кенигзее.

Санный спорт

Кубок мира

Парк-Сити (США)

1. Роман Репилов (Россия) - 1.32,254

2. Вольфганг Киндл (Австрия) - 1.32,886

3. Доминик Фишналлер (Италия) - 1.32,572

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