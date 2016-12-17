Саночник Репилов одержал победу на четвертом этапе Кубка мира в США
Российский саночник Роман Репилов одержал победу на четвертом этапе Кубка мира в американском Парк-Сити.
20-летний спортсмен по сумме двух попыток показал лучшее время - 1 минута 32,254 секунды.
Второе место завоевал представитель Австрии Вольфганг Киндл. Тройку замкнул итальянец Доминик Фишналлер.
Пятый этап Кубка мира по санному спорту пройдет 5-6 января в немецком Кенигзее.
Санный спорт
Кубок мира
Парк-Сити (США)
1. Роман Репилов (Россия) - 1.32,254
2. Вольфганг Киндл (Австрия) - 1.32,886
3. Доминик Фишналлер (Италия) - 1.32,572
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