«Спартак» начал переговоры по трансферу Адриано

Представители «Спартака» прибыли в Милан для проведения переговоров по поводу перехода нападающего Луиса Адриано в московский клуб, сообщает Milan News со ссылкой на Corriere della Sera.

«Спартак» уже обговорил детали сделки с «Миланом», сейчас клубы ждут решения самого футболиста.

Ранее сообщалось, что 29-летним бразильцем интересуется ЦСКА. В текущем сезоне Адриано сыграл за «Милан» семь матчей в серии А, но результативными действиями не отметился. Нападающий выступает за итальянский клуб с 2015 года, до этого он восемь сезонов провел в «Шахтере».