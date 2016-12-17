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Юниорская сборная России завоевала бронзовые награды Мирового кубка вызова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) одержала победу над Чехией в матче за третье место на Мировом кубке вызова, который проходит в Канаде.

Встреча завершилась со счетом 7:4 (3:1, 3:1, 1:2) в пользу россиян. В составе нашей сборной шайбами отметились Андрей Свечников, оформивший хет-трик, Алексей Липанов, Кирилл Слепец и Иван Клепко. 

Таким образом, сборная России завоевала бронзовые награды Мирового кубка вызова. 

Добавим, что в финале в субботу сыграют сборные Канады и США. 

Мировой кубок вызова 

Матч за 3-е место 

Россия U18 - Чехия 7:4 (3:1; 3:1; 1:2)

Вратари: Яковлев (Райко) - Ружичка 

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