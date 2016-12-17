Китайский клуб может заплатить за Фабрегаса 48 млн евро
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас всерьез заинтересовал китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает Daily Mail.
За трансфер испанского футболиста китайцы могут заплатить 48 миллионов евро. Именно такую сумму требуют лондонцы за Фабрегаса.
Ранее полузащитник отклонил предложение другого китайского клуба с годовой зарплатой в 31 миллион евро. Добавим, что интерес к Фабрегасу проявляли итальянские клубы - «Милан» и «Рома».
В текущем сезоне испанец принял участие в восьми матчах «Челси». Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.
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