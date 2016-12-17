20 сэйвов Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер»
«Ванкувер» одержал победу над «Тампой-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Брендон Саттер, Лука Сбиса, Бо Хорват и Александр Барроуз. У «Тампы» отличились Виктор Хедман и Кори Конакер.
Нападающий гостей Владислав Наместников отыграл в матче 14 минут 19 секунд («-2»). Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 23.
Матч
Ванкувер - Тампа-Бэй - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Голы:
Хедман (Филппула, Бойл), 6:31 (0:1). Саттер (Эрикссон, Гранлунд), 21:37 (1:1). Сбиса (Берроуз, Берчи), 33:25 (2:1). C. Conacher (Друэн), 43:53 (2:2). Хорват (Эрикссон, Гранлунд), 47:46 (3:2). Берроуз 59:13 (4:2).
Место и дата
17 декабря 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция