Дмитрий Хохлов: Самое главное испытание «Спартак» ждет по весне

Бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хозлов поделился своими мыслями о лидерстве «Спартака» в текущем сезоне РФПЛ.

- Дмитрий Аленичев подготовил неплохую команду, а коллега Массимо Каррера довел ее, скажем так, «до ума». Но самое главное испытание «Спартак» ждет по весне. Тогда и поговорим о «багаже» тренера. Уверен, эта тема еще не раз станет актуальной. Слабые места есть у любой команды. «Спартак» - не исключение. Вдаваться в детали не буду. Более точную оценку может дать только тренерский штаб команды, который с ней работает. Каррера не раз говорил, что ему и команде нужны новые люди, требуется усиление. Если мы говорим «надо усилить состав», значит в нем есть слабые места, - цитирует Хохлова «Спортфакт».

Напомним. что после 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков.