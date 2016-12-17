Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Швеция
Футбол  Кристал Пэлас- : -Челси
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Куньлунь- : -Автомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ювентус- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Хохлов: Самое главное испытание «Спартак» ждет по весне

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хозлов поделился своими мыслями о лидерстве «Спартака» в текущем сезоне РФПЛ.

- Дмитрий Аленичев подготовил неплохую команду, а коллега Массимо Каррера довел ее, скажем так, «до ума». Но самое главное испытание «Спартак» ждет по весне. Тогда и поговорим о «багаже» тренера. Уверен, эта тема еще не раз станет актуальной. Слабые места есть у любой команды. «Спартак» - не исключение. Вдаваться в детали не буду. Более точную оценку может дать только тренерский штаб команды, который с ней работает. Каррера не раз говорил, что ему и команде нужны новые люди, требуется усиление. Если мы говорим «надо усилить состав», значит в нем есть слабые места, - цитирует Хохлова «Спортфакт».

Напомним. что после 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» начал переговоры по трансферу АдрианоПредставители «Спартака» прибыли в Милан для проведения переговоров по поводу перехода нападающего Луиса Адриано в московский клуб, сообщает Milan News со ссылкой на Corriere della Sera.Тина Канделаки: На спортивном ТВ автопилот невозможенТина Канделаки: На спортивном ТВ автопилот невозможенГенеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала обозревателю «Советского спорта» о хитрости рейтингов, испанском класико и своей фамилии.Житель Казахстана попросил Кадырова наказать букмекеров за отказ в выплате выигрышаЖитель казахстанского города Алматы обратился к главе Чечни, президенту футбольного клуба «Терек» Рамзану Кадырову с просьбой наказать одну из букмекерских контор за отказ выплачивать выигрыш после окончания матча 12-го тура РФПЛ «Урал» - «Терек» (1:4), сообщает Informburo.kz.Полузащитник «Спартака» Ромуло подписал контракт с бразильским «Фламенго»Бразильский полузащитник московского «Спартака» Ромуло подписал контракт с бразильским «Фламенго», сообщает Fox Sports.CAS отклонил иск «Реала» к «Бенфике» по трансферу Гарая в «Зенит»Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить иск мадридского «Реала» против «Бенфики», связанный с переходом в «Зенит» защитника Эсекиэля Гарая летом 2014 года, сообщает A Bola.Представитель Аугусто: Интерес «Зенита» - это новость для нас. Мы не получали предложения о переходеПредставитель полузащитника китайского клуба «Бэйцзинь Гоань» Ренато Аугусто в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к игроку.«Терек» интересуется защитником «Зальцбурга» ШтанглемИнтерес к защитнику «Зальцбурга» Штефану Штанглю проявляет грозненский «Терек». Об этом сообщает Spox.com.Агент Митрюшкина: «Зенит» не интересовался АнтономАгент российского вратаря швейцарского «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский поделился мнением о возможности перехода своего клиента в «Зенит» во время зимнего трансферного окна.Владимир Габулов: Луческу за короткий срок выстроил игру «Зенита»Экс-вратарь ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов поделился впечатлениями от первой части сезона 2016/2017 в премьер-лиге.Знаешь ли ты все значимые зимние трансферы РФПЛ? Тест от «Советского спорта»Знаешь ли ты все значимые зимние трансферы РФПЛ? Тест от «Советского спорта»Скоро откроется зимнее трансферное окно и все следят за переходами в РФПЛ! Проверь себя в тесте от «Советского спорта».«Зенит» из-за возможного ухода Витселя нацелился на Ренато АугустоПетербургский «Зенит» рассматривает в качестве замены Акселю Витселю полузащитника китайского клуба «Бэйцзинь Гоань» и сборной Бразилии Ренато Аугусто.Бывший тренер «Спартака» зарабатывает больше всех во ФранцииУнай Эмери, тренировавший московский «Спартак» в 2012 году, а ныне возглавляющий клуб «Пари Сен-Жермен», стал по итогам года самым высокооплачиваемым тренером французской Лиги 1, сообщает L’Equipe.Кутепов, Миранчук, Головин и другие. Как в РФПЛ обстоят дела с молодежьюКутепов, Миранчук, Головин и другие. Как в РФПЛ обстоят дела с молодежьюВ очередной серии, посвященной итогам первой части российского футбольного сезона, «Советский спорт» поднимает тему молодежи.Братец Луи. Почему связка Луиса Адриано с Зе Луишем может стать очень грознойБратец Луи. Почему связка Луиса Адриано с Зе Луишем может стать очень грозной«Советский спорт» объясняет, чем Луис похож на Луиша, чем он может быть полезен красно-белым и почему этот трансфер реален.«Спартак» начал переговоры по трансферу ДепаяМосковский «Спартак» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о возможном переходе голландского полузащитника Мемфиса Депая. Об этом сообщает портал Tribal Football.Нигерийский нападающий «Эйпена» отказался от перехода в ЦСКАНападающий бельгийского клуба «Эйпен» Анри Оникуру отказался от перехода в московский ЦСКА.«Одни девчонки вокруг». Неделя российского футбола в инстаграме«Одни девчонки вокруг». Неделя российского футбола в инстаграме«Советский спорт» следит за фотоблогами футболистов российских клубов.Клон Фернандиньо с мощью Халка. Всё о новичке «Зенита» ЭрнаниКлон Фернандиньо с мощью Халка. Всё о новичке «Зенита» ЭрнаниЭрнани – второй бразилец, который приезжает к Луческу в «Зенит». Но он больше похож не на Жулиано, а на Фернандиньо – и карьерой, и по роли.ФИФА расширила дисквалификацию ЕременкоДисциплинарный комитет ФИФА принял решение расширить дисквалификацию полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, сообщает пресс-служба ФИФА.К Владимиру Габулову проявляют интерес несколько клубов РФПЛРоссийский голкипер Владимир Габулов сообщил о том, что он входит в сферу интересов сразу нескольких клубов РФПЛ.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Дмитрий Хохлов
Дмитрий Хохловвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости