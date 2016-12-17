Баррера нокаутировал Шабранского

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера одержал досрочную победу над украинским «проспектом» Вячеславом Шабранским.

Уже в первом раунде 34-летний кубинец отправил Шабранского на настил ринга, но во втором раунде Вячеслав ответил противнику тем же.

Однако в дальнейшем Баррера вернул поединок под свой контроль. В седьмом раунде рефери остановил встречу.

Напомним, единственное поражение в профессиональной карьере Салливан Баррера потерпел в марте текущего года от Андре Уорда.

