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Баррера нокаутировал Шабранского

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера одержал досрочную победу над украинским «проспектом» Вячеславом Шабранским. 

Уже в первом раунде 34-летний кубинец отправил Шабранского на настил ринга, но во втором раунде Вячеслав ответил противнику тем же.

Однако в дальнейшем Баррера вернул поединок под свой контроль. В седьмом раунде рефери остановил встречу.

Напомним, единственное поражение в профессиональной карьере Салливан Баррера потерпел в марте текущего года от Андре Уорда.

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