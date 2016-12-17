Бой Поветкин - Стиверн не будет титульным из-за допинг-пробы россиянина
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что бой между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном не будет носить статус титульного.
Ранее допинг-проба российского боксера дала положительный результат на на запрещенное вещество остарин.
«WBC не признает бой Поветкина против Стиверна из-за положительной допинг-пробы россиянина на остарин», - написал Сулейман в твиттере.
The @WBCBoxing is officially withdrawing recognition of Povetkin vs Stiverne due to the positive result of Povetkin for Osterine— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 17 декабря 2016 г.
Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.
Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.