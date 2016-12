Бой Поветкин - Стиверн не будет титульным из-за допинг-пробы россиянина

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что бой между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном не будет носить статус титульного.



Ранее допинг-проба российского боксера дала положительный результат на на запрещенное вещество остарин.

«WBC не признает бой Поветкина против Стиверна из-за положительной допинг-пробы россиянина на остарин», - написал Сулейман в твиттере.

The @WBCBoxing is officially withdrawing recognition of Povetkin vs Stiverne due to the positive result of Povetkin for Osterine