Даниил Квят: Надеюсь перенести свою уверенность в следующий год

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от сезона-2017 в «Формуле-1».

- Я чувствовал себя комфортно в машине, уверенность возрастала по ходу сезона. Мы с командой инженеров добились своего, они были довольны тем, как все работает. Мы надеемся перенести эту уверенность в следующий сезон.



Думаю, летний перерыв был очень полезен. После него ситуация в команде начала улучшаться, а поворотной точкой стал Сингапур. После перерыва я расслабился, стал спокойнее в переговорах по радио, - рассказал Квят.

Напомним, Даниил Квят после Гран-при России-2016 был переведен из команды «Ред Булл» в «Торо Россо», а в обратном направлении проследовал молодой голландец Макс Ферстаппен.

В результате, россиянин занял 14-е место в личном зачете по итогам чемпионата.



Уже известно, что Квят будет выступать за «Торо Россо» и в следующем сезоне.