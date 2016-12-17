WBC: Поветкин будет дисквалифицирован, если будет доказано, что он принимал допинг

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что российский боксер Александр Поветкин может быть дисквалифицирован, если будет доказано, что он принимал запрещенные препараты.

Ранее стало известно, что допинг-проба российского боксера дала положительный результат на на запрещенное вещество остарин.

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.