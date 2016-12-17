Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Швеция
Футбол  Кристал Пэлас- : -Челси
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Куньлунь- : -Автомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ювентус- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

WBC: Поветкин будет дисквалифицирован, если будет доказано, что он принимал допинг

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что российский боксер Александр Поветкин может быть дисквалифицирован, если будет доказано, что он принимал запрещенные препараты.

Ранее стало известно, что допинг-проба российского боксера дала положительный результат на на запрещенное вещество остарин. 

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.   

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бой Поветкин - Стиверн не будет титульным из-за допинг-пробы россиянинаПрезидент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что бой между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном не будет носить статус титульного.Допинг-проба Поветкина перед боем со Стиверном дала положительный результатПрезидент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба российского боксера Александра Поветкина, взятая у него перед боем с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат.Андрей Шкаликов: В первых раундах Поветкин будет осторожен, а потом начнется «заруба»Известный промоутер Андрей Шкаликов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, который пройдет завтра вечером в Екатеринбурге.Стиверн тяжелее, Поветкин увереннее. Как Екатеринбург ждет шоуСтиверн тяжелее, Поветкин увереннее. Как Екатеринбург ждет шоуЗавтра пройдет бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном.Стиверн перевесил Поветкина почти на 12 кгСегодня россиянин Александр Поветкин и представитель Канады Бермейн Стиверн прошли процедуру взвешивания перед боем.Александр Лебзяк: Я отдаю предпочтение ПоветкинуБывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк поделился ожиданиями в преддверии боя Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном.Руслан Проводников: Уровень Поветкина все-таки выше, чем у СтивернаБывший чемпион мира Руслан Проводников поделился ожиданиями в преддверии боя Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном.Дону Кингу вручили премию за преданность боксуВсемирный боксерский совет (WBС) наградил известного промоутера Дона Кинга призом Lifetime Award за преданность боксу.Организаторы поединка Поветкин – Стиверн закупили 15 тысяч масок для профилактики кориВ пресс-службе промоутерской компании «РМК Боксинг Промоушен» заявил, что организаторы поединка Александр Поветкин – Бермейн Стиверн закупили 15 тысяч масок для профилактики кори.Эдуард Трояновский: Поветкин больше года не боксировал, это его мотивирует в поединке со СтиверномБывший чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский поделился ожиданиями в преддверии боя Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном.Андрей Рябинский: Призовой фонд боя Поветкин – Стиверн составит 3 миллиона долларовГлава промоутерской компании «Мир бокса» рассказал о том, как будет распределяться призовой фонд в поединке Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.Поветкин: Ничто не предвещало, что Чисора кинет стол в соперникаПоветкин: Ничто не предвещало, что Чисора кинет стол в соперникаВ субботу Александр Поветкин и Бермейн Стиверн поспорят за право стать официальным претендентом на титульный бой по версии WBC.Пульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячкиПульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячки«Советский спорт» отмечает главные события и перестановки в тяжелом весе, произошедшие за последние недели.Андрей Рябинский: Будем судиться с представителями Уайлдера, это будет увлекательный квестГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о несостоявшемся поединке между чемпионом WBC в тяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и претендентом из России Александром Поветкиным.Андрей Рябинский: Вести бизнес с Доном Кингом – удовольствие ниже среднегоГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о переговорах с Доном Кингом о проведении боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном.Бермейн Стиверн: Я нокаутирую ПоветкинаКанадский супертяжеловес Бермейн Стиверн поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.Бермейн Стиверн: Холод в Екатеринбурге меня не страшит, я из КанадыКанадский супертяжеловес Бермейн Стиверн поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.Александр Поветкин: Посмотрим, что Стиверн покажет на рингеЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с канадцем Бермейном Стиверном.Андрей Рябинский: Все допинг-пробы Поветкина – чистыеГлава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что все допинг-пробы россиянина Александра Поветкина, взятые перед боем за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе с канадцем Бермейном Стиверном, дали отрицательный результат.Бермейн Стиверн: Облетел весь земной шар не для того, чтобы проиграть ПоветкинуБермейн Стиверн: Облетел весь земной шар не для того, чтобы проиграть ПоветкинуКанадский тяжеловес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.

Бермейн Стиверн
Бермейн Стивернвсе новости
Александр Поветкин
Александр Поветкинвсе новости