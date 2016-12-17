Бой между Поветкиным и Стиверном отменен

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Стероид для прироста мышечной массы. На чем попался Поветкин «Советский спорт» дает краткую справку о запрещенном WADA препарате, который послужил причиной отмены боя Поветкин - Стиверн.

Владимир Хрюнов: Ставлю под сомнение профессионализм некоторых людей из команды Поветкина Спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал отмену боя между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.

Дюопа станет соперником Поветкина в случае отказа Стиверна от боя Француз Йоан Дюопа заменит Бермейна Стиверна в бою с россиянином Александром Поветкиным в случае отказа канадского боксера от поединка. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Николай Валуев: Стиверн повел себя нечестно по отношению к Поветкину Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев прокомментировал информацию о втором случае с положительной допинг-пробой.

Николай Валуев: Поветкин еще может стать чемпионом мира Ранее стало известно, что допинг-проба российского боксера дала положительный результат на на запрещенное вещество остарин.

Эдуард Безуглов: Как можно так подставить Поветкина? Врач сборной России и «Локомотива» Эдуард Безуглов прокомментировал новость о том, что российский боксер Александр Поветкин сдал положительный тест на допинг перед боем за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе с канадцем Бермейном Стиверном.

Андрей Рябинский: Опять мы получаем результат американской лаборатории непосредственно перед боем Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе тяжеловеса Александра Поветкина.

Команда Поветкина будет требовать вскрытия пробы В Руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы Александра Поветкина сообщил, что команда российского боксера будет настаивать на вскрытии его допинг-пробы.

Уайлдер оскорбил Поветкина после обнародования информации о положительном допинг-тесте Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер эмоционально прокомментировал отмену поединка между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном.

Лучше бы Поветкин проиграл. Допинг фактически ставит крест на карьере Александра Положительная проба на допинг, скорее всего, ставит крест на карьере выдающегося российского боксера.

Поветкин сдал положительный допинг-тест 6 декабря Российский тяжеловес Александр Поветкин сдал допинг-тест, впоследствии давший положительный результат на запрещенное вещество остарин, 6 декабря.

Бермейн Стиверн: Это верх непрофессионализма. Бой с Поветкиным совершенно точно не состоится Канадский боксер Бермейн Стиверн назвал поведение россиянина Александра Поветкина, провалившего второй допинг-тест за год, безответственным.

Андрей Рябинский: У Поветкина нашли остарин. Непонятно, откуда он взялся Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе тяжеловеса Александра Поветкина.

Знакомьтесь, остарин! Бой Поветкин – Стиверн отменен из-за допинга Экс-чемпион мира Александр Поветкин снова не выйдет на титульный поединок из-за положительного допинг теста.

Девушки дня. Четыре модели, которые украсили бы бой Поветкина и Стиверна

WBC: Поветкин будет дисквалифицирован, если будет доказано, что он принимал допинг Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что российский боксер Александр Поветкин может быть дисквалифицирован, если будет доказано, что он принимал запрещенные препараты.

Бой Поветкин - Стиверн не будет титульным из-за допинг-пробы россиянина Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что бой между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном не будет носить статус титульного.

Допинг-проба Поветкина перед боем со Стиверном дала положительный результат Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба российского боксера Александра Поветкина, взятая у него перед боем с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат.

Андрей Шкаликов: В первых раундах Поветкин будет осторожен, а потом начнется «заруба» Известный промоутер Андрей Шкаликов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, который пройдет завтра вечером в Екатеринбурге.