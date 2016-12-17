Бой между Поветкиным и Стиверном отменен
Тренер канадского боксера Бермейна Стиверна Дон Хаус сообщил, что поединок в Екатеринбурге против россиянина Александра Поветкина отменен, сообщает NY Fights.
Ранее стало известно, что допинг-проба российского боксера дала положительный результат на на запрещенное вещество остарин.
Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.
Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.
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