Григорий Дрозд: Хочу вылететь в Екатеринбург и понять, что произошло

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал информацию о проваленном допинг-тесте Александра Поветкина перед поединком с Бермейном Стивеном.

– Я сейчас нахожусь в машине по дороге в аэропорт. Собираюсь вылететь в Екатеринбург.

– Но будет ли сам бой. Вы же знаете…

– Да. Узнал от ваших коллег. Открыл интернет и первой строчкой стоит новость. Больше ничего не знаю. Саше (Поветкину) и Андрею Михалычу (Рябинскому) не звонил. Хочу вылететь в Екатеринбург и понять, что произошло.

Все это очень странно. К Поветкину был повышенный интерес со стороны WADA, он ежесекундно контролировался, - сказал Дрозд.



Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.