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«Спартак» готов заплатить за Адриано 7 млн евро

Елена Корсунская
Источник:  ITA Sport PressКомментарии

«Милан» хочет получить за бразильца Луиса Адриано 7 миллионов евро, сообщает Itasportpress.it.

По информации источника, «Спартак» готов отдать за нападающего такую сумму. В приобретении футболиста заинтересован лично владелец московского клуба Леонид Федун. Как сообщает итальянское издание, он уже одобрил сумму трансфера в размере 7 миллионов евро.

Ранее стало известно, что представители «Спартака» прибыли в Милан и уже провели переговоры по трансферу форварда. 

В текущем сезоне Адриано сыграл за «Милан» семь матчей в серии А, но результативными действиями не отметился. Нападающий выступает за итальянский клуб с 2015 года, до этого он восемь сезонов провел в «Шахтере».  

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