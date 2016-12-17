Бермейн Стиверн: Это верх непрофессионализма. Бой с Поветкиным совершенно точно не состоится

Канадский боксер Бермейн Стиверн назвал поведение россиянина Александра Поветкина, провалившего второй допинг-тест за год, безответственным.

«Я разочарован, это верх непрофессионализма. Сейчас бой уже совершенно точно не состоится, я улетаю домой. Но моя карьера продолжается. Думаю, что я буду официальным претендентом на бой с Деонтеем Уайлдером», - сказал Стиверн.

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.