Поветкин сдал положительный допинг-тест 6 декабря
Российский тяжеловес Александр Поветкин сдал допинг-тест, впоследствии давший положительный результат на запрещенное вещество остарин, 6 декабря.
Об этом сообщает портал Boxingscene.com.
Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба российского боксера Александра Поветкина, взятая у него перед боем с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат.
В результате, команда Стиверна отказалась от проведения поединка.
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