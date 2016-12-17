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Александр Тихонов: Сейчас Шипулин демонстрирует, что не зря является лидером нашей сборной

Источник:  «Известия»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что россиянин Антон Шипулин может побороться с французом Мартеном Фуркадом за победу в общем зачете Кубка мира. 

-  Я доволен результатами Антона в спринте. Еще на предыдущих этапах я говорил, что если он более ответственно подойдет к своему выступлению на огневом рубеже, то сможет на равных конкурировать даже с Фуркадом. Так и получилось. Француз имел один штрафной круг, а Шипулин отстрелялся чисто - вот и результат. Сейчас Антон демонстрирует, что не зря является лидером нашей сборной. Надеюсь, что он не сбавит и продолжит показывать себя подобным образом в течение всего сезона, - цитируют Тихонова «Известия». 

Напомним, что Шипулин занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место. Победу праздновал француз Мартен Фуркад. Гонка преследования состоится сегодня в 17:00 мск. 

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