Александр Тихонов: Сейчас Шипулин демонстрирует, что не зря является лидером нашей сборной

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что россиянин Антон Шипулин может побороться с французом Мартеном Фуркадом за победу в общем зачете Кубка мира.

- Я доволен результатами Антона в спринте. Еще на предыдущих этапах я говорил, что если он более ответственно подойдет к своему выступлению на огневом рубеже, то сможет на равных конкурировать даже с Фуркадом. Так и получилось. Француз имел один штрафной круг, а Шипулин отстрелялся чисто - вот и результат. Сейчас Антон демонстрирует, что не зря является лидером нашей сборной. Надеюсь, что он не сбавит и продолжит показывать себя подобным образом в течение всего сезона, - цитируют Тихонова «Известия».

Напомним, что Шипулин занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место. Победу праздновал француз Мартен Фуркад. Гонка преследования состоится сегодня в 17:00 мск.