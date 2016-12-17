Елистратов - бронзовый призер корейского этапа Кубка мира на дистанции 1500 м, Ан - 14-й

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Семен Елистратов: За меня молилась бабушка Международный союз конькобежцев (ISU) снял временное отстранение от тренировок и соревнований с шорт-трекиста Семена Елистратова.

Семен Елистратов: Радовался не меньше чем победе в Сочи Олимпийский чемпион шорт-трекист Семен Елистратов рассказал Sovsport.ru о своей реакции на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) снял с него временное отстранение от соревнований.

Екатерина Константинова: После поправки ВАДА по мельдонию наше возвращение в сборную России было делом времени Член сборной России по шорт-треку Екатерина Константинова в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась мнением о решении ISU о снятии с нее дисквалификации за употребление мельдония.

Семен Елистратов: Я безумно счастлив, что все так закончилось Олимпийский чемпион Семен Елистратов прокомментировал решение Международного союза конькобежцев снять с него временное отстранение в связи с положительным результатом допинг-теста на мельдоний.

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Алексей Кравцов: Кулижников и Елистратов могут попасть под амнистию, решение за ISU Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников и олимпийский чемпион в эстафете по шорт-треку Семен Елистратов могут попасть под амнистию в связи с решением WADA о допустимом показателе мельдония в организме.

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