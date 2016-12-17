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Елистратов - бронзовый призер корейского этапа Кубка мира на дистанции 1500 м, Ан - 14-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в южнокорейском Канныне.

Первым стал южнокореец Чжун Су Ли, серебро завоевал голландец Шинки Кнегт. 

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан занял только 14-е место.  

Кубок мира

Четвертый этап

Каннын (Южная Корея)

16 декабря

Мужчины

1500 м

1. Чжун Су Ли (Южная Корея)

2. Шинки Кнегт (Голландия).

3. Семен Елистратов (Россия)...

14. Виктор Ан (Россия). 

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