Елистратов - бронзовый призер корейского этапа Кубка мира на дистанции 1500 м, Ан - 14-й
Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в южнокорейском Канныне.
Первым стал южнокореец Чжун Су Ли, серебро завоевал голландец Шинки Кнегт.
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан занял только 14-е место.
Кубок мира
Четвертый этап
Каннын (Южная Корея)
16 декабря
Мужчины
1500 м
1. Чжун Су Ли (Южная Корея)
2. Шинки Кнегт (Голландия).
3. Семен Елистратов (Россия)...
14. Виктор Ан (Россия).
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