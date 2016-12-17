Уайлдер оскорбил Поветкина после обнародования информации о положительном допинг-тесте

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер эмоционально прокомментировал отмену поединка между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном.

«Этот придурок снова прокололся. И попался уже на другом запрещенном веществе!» - написал Уайлдер на своей странице в сети Facebook.

Напомним, 21 мая в Москве Поветкин должен был провести поединок с Уайлдером за пояс WBC. Однако бой был отменен из-за положительной допинг-пробы россиянина на мельдоний. Впоследствии Александру был назначен испытательный срок (1 год).

Сегодня президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая у него перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за временный пояс WBC, дала положительный результат на остарин.

В результате, команда Стиверна отказалась от проведения поединка, который должен был состояться сегодня.