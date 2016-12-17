Команда Поветкина будет требовать вскрытия пробы В

Руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы Александра Поветкина сообщил, что команда российского боксера будет настаивать на вскрытии его допинг-пробы.

- Надо проводить расследование, надо вскрывать пробу В. Мы будем заниматься этим вопросом. Мы делали параллельное тестирование Саши и будем разбираться с этими лабораториями. Маловероятно появление такой субстанции, как остарин, в его пробе, поскольку за Сашей следил врач, - сказал Рябинский ТАСС.

Ранее стало известно, что допинг-проба российского боксера дала положительный результат на на запрещенное вещество остарин.

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.