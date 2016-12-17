«Адмирал» обыграл «Нефтехимик»
«Адмирал» дома взял верх над «Нефтехимиком» (7:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Антон Волченков, Павел Макаренко, Дмитрий Лугин, Роберт Саболич, Владимир Ткачев, Джеймс Райт и Дмитрий Саюстов, у гостей - Константин Макаров (дважды), Рикард Йюнге (дважды) и Джефф Кинрейд.
Дальневосточники занимают седьмое место в Восточной конференции, нижнекамцы идут в ней восьмыми.
19 декабря «Адмирал» примет «Автомобилист», а «Нефтехимик» 22 декабря сыграет дома с ЦСКА.
Матч
Адмирал - Нефтехимик - 7:4 (3:1, 2:2, 2:1)
Голы:
Волченков (Саюстов, Григорьев), 8:38 (1:0). Макаров (Столяров, Полыгалов), 15:57 (1:1). Макаренко (Ткачёв), 17:15 (2:1). Лугин (Григорьев), 19:00 (3:1). Гюнге (Брюле, Секстон), 23:50 (3:2). Саболич (Бартулис, Ткачёв), 25:20 (4:2). Гюнге (Лямин), 30:34 (4:3). Ткачёв (Саболич), 38:34 (5:3). Райт (Краснослободцев, Григорьев), 53:17 (6:3). Кинрэйд (Гюнге, Секстон), 55:47 (6:4). Саюстов 59:26 (7:4).
Место и дата
17 декабря 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция