«Адмирал» обыграл «Нефтехимик»

читайте также

Президент «Куньлуня»: Ставим задачу вырастить в китайском хоккее звезду масштаба Яо Мина Президент «Куньлуня» Ян Ю Нгок рассказал, что необходимо сделать, чтобы привлечь к хоккею в Китае большее внимание.

ЦСКА на два года продлил контракт с Кириллом Петровым Московский ЦСКА на два года продлил контракт с нападающим Кириллом Петровым, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Директор «Йокерита»: У клуба сбалансированные финансовые показатели Директор финского «Йокерита» по международному сотрудничеству Роман Рябков прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба. Он отметил, что клуб не является убыточным.

Сергей Плотников: Попробую ли еще раз пробиться в НХЛ? Рано об этом говорить Нападающий СКА Сергей Плотников поделился мнением о своем выступлении в НХЛ.

Сергей Федоров: Перестановки в ЦСКА? Некоторые моменты до конца не понял (видео) Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров дал интервью обозревателю «Советского спорта» на Международном хоккейном форуме.

Александр Медведев: Для СКА приоритетными в плане продления контрактов являются Ковальчук, Дадонов и Шипачев Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о продлении контрактов с игроками петербургского клуба.

Сергей Федоров: Тема перехода Шалунова и Шумакова станет более тактичной после сезона Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров высказался о возможном переходе в команду форвардов «Сибири» Максима Шалунова и Сергея Шумакова.

Сейв сезона в КХЛ, который вы наверняка не заметили (видео) Вратарь «Амура» Илья Андрюхов в матче с «Автомобилистом» совершил маленькое чудо.

«Работал то ли слесарем, то ли токарем». Где СКА брал игроков в 50-е В 50-е годы оборону СКА олицетворяла пара Анатолий Жоголь – Евгений Волков. «Советский спорт» рассказывает о непростой судьбе дуэта.

День в истории. Трехкратному чемпиону мира Алексею Терещенко – 36! Сегодня исполняется 36 лет трехкратному чемпиону мира, российскому хоккеисту Алексею Терещенко.

«Автомобилист» на выезде обыграл «Амур» Хоккеисты «Амура» в рамках регулярного чемпионата КХЛ потерпели домашнее поражение от «Автомобилиста».

Гендиректор «Лады»: В течение недели закроем долги по зарплате за несколько месяцев Генеральный директор тольяттинской «Лады» Владимир Вдовин сообщил, что клуб в течение недели закроет часть долгов перед игроками.

Сергей Зиновьев: Возможно, что Анисин вернется в «Кузню» Президент новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев – о реформах КХЛ и проблемах своего клуба.

Церемония прощания с Геннадием Цыгуровым пройдет в пятницу в Тольятти Генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин сообщил, что церемония прощания с известным хоккейным тренером Геннадием Цыгуровым пройдет в пятницу на «Лада-Арене» в Тольятти.

ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Геннадия Цыгурова Федерация хоккея России выступила с обращением в связи со смертью заслуженного тренера СССР Геннадия Цыгурова.

«Лада» выразила соболезнования семье Геннадия Цыгурова Тольяттинская «Лада» выступила со специальным обращением в связи со смертью бывшего главного тренера команды Геннадия Цыгурова.

Дмитрий Чернышенко: Мы удовлетворены тем, что посещаемость матчей КХЛ превышает отметку в три миллиона Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги общего собрания руководителей клубов КХЛ.

Сергей Зиновьев: Я голосовал за то, чтобы дедлайн заявочного окна не переносили Президент новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев – о реформах КХЛ и проблемах своего клуба.

«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео) И.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ. А также ответил на вопросы о ЦСКА и сборной России.