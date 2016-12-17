Андрей Рябинский: Опять мы получаем результат американской лаборатории непосредственно перед боем
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе тяжеловеса Александра Поветкина.
«Опять непосредственно перед боем мы получаем результат американской лаборатории. Сначала перед боем с Уайлдером, теперь вот со Стиверном...», - написал Рябинский в своем твиттере.
Опять НЕПОСРЕДСТВЕННО перед боем мы получаем результат американской лаборатории. Сначала перед боем с Уайлдером, теперь вот со Стиверном...— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 17 декабря 2016 г.
Напомним, 21 мая в Москве Поветкин должен был провести поединок с Уайлдером за пояс WBC. Однако бой был отменен из-за положительной допинг-пробы россиянина на мельдоний. Впоследствии Александру был назначен испытательный срок (1 год).
Сегодня президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман
сообщил, что допинг-проба Поветкина,
взятая у него перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за временный пояс WBC, дала
положительный результат на остарин.
В результате, команда Стиверна отказалась от проведения поединка, который должен был состояться сегодня вечером.
Знакомьтесь, остарин! Бой Поветкин – Стиверн отменен из-за допинга