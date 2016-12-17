ЦСКА поздравил Одиа с днем рождения

Представитель Аугусто: Интерес «Зенита» - это новость для нас. Мы не получали предложения о переходе

Представитель полузащитника китайского клуба «Бэйцзинь Гоань» Ренато Аугусто в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к игроку.