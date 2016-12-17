ЦСКА поздравил Одиа с днем рождения
ЦСКА в своем официальном твиттере поздравил с 33-летием бывшего защитника команды Чиди Одиа.
Напомним, нигериец выступал за армейцев с 2004 по 2012 год. С ЦСКА он выиграл два чемпионата, четыре Кубка, три Суперкубка России и Кубок УЕФА.
Зимой 2012 года Одиа завершил карьеру игрока.
Сегодня 33 года Чиди Одиа — 2-кратному чемпиону, 4-кратному обладателю Кубка, 3-кратному обладателю Суперкубка и обладателю Кубка УЕФА! pic.twitter.com/PEL99GS1XB— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 17 декабря 2016 г.
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