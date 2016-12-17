Евгений Марков: Интерес ЦСКА? Пока без комментариев

Форвард «Тосно» Евгений Марков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» отказался комментировать интерес ЦСКА.

- Ваш агент сказал, что есть интерес от ЦСКА и европейских клубов. Что лично вам интереснее?

- Пока без комментариев, - сказал Марков.

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Напомним, в сезоне-2016/17 22-летний нападающий в 16 матчах за «Тосно» в ФНЛ забил восемь мячей. За клуб из Ленинградской области он выступает с 2015 года.

Марков – воспитанник петербургского «Зенита». Ранее форвард играл за вторую и молодежную команды сине-бело-голубых, а также красноярский «Енисей».

Контракт игрока с «Тосно» истекает летом 2018 года. По данным Transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 250 тысяч евро.