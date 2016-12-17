Эдуард Безуглов: Как можно так подставить Поветкина?
Врач сборной России и «Локомотива» Эдуард Безуглов прокомментировал новость о том, что российский боксер Александр Поветкин сдал положительный тест на допинг перед боем за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе с канадцем Бермейном Стиверном.
«Колхоз был... Теперь зверинец... Как можно так подставить Поветкина? Это же жуткий непрофессионализм- провалить плановый допинг-контроль», - написал Безуглов в твиттере.
Ранее стало известно, что допинг-проба российского боксера дала положительный результат на на запрещенное вещество остарин.
Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически