Президент «Куньлуня»: Ставим задачу вырастить в китайском хоккее звезду масштаба Яо Мина

Президент «Куньлуня» Ян Ю Нгок рассказал, что необходимо сделать, чтобы привлечь к хоккею в Китае большее внимание.

«Вырастить в китайском хоккее звезду масштаба Яо Мина – это, безусловно, одна из задач «Куньлуня». Это необходимо для развития хоккея, для того, чтобы привлечь к нашему виду спорта большее количество людей», - сказал он на проходящем в Москве Международном хоккейном форуме.

Напомним, Яо Мин в сентябре был включен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Китайский баскетболист был выбран «Хьюстоном» под первым номером на драфте НБА-2002 и провел в его составе восемь сезонов, за которые восемь раз был выбран в качестве участника Матчей звезд и пять раз входил в символические сборные по итогам сезона.