Николай Валуев: Поветкин еще может стать чемпионом мира

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев заявил, что Александр Поветкин все еще способен стать чемпионом мира, несмотря на второй положительный допинг-тест за полгода.

Ранее стало известно, что допинг-проба российского боксера дала положительный результат на на запрещенное вещество остарин.

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.

– Есть ли у него шансы побороться за чемпионские титулы?

– Конечно.

– Даже не сомневаетесь? Он же может получить длительную дисквалификацию.

– В профессиональном боксе дисквалификация – это специфическая история. Она обусловлена тем, что это шоу-бизнес, завязанный на больших деньгах. Во многих случаях уважаемое агентство WADA молчит в тряпочку и разрешает выступать дальше после непродолжительной технической дисквалификации. Совершенно по другому WADA ведет себя по отношению к спортсменам-олимпийцам. Их могут дисквалифицировать пожизненно. Все завязано на деньгах.