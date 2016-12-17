Николай Валуев: Поветкин еще может стать чемпионом мира
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев заявил, что Александр Поветкин все еще способен стать чемпионом мира, несмотря на второй положительный допинг-тест за полгода.
Ранее стало известно, что допинг-проба российского боксера дала положительный результат на на запрещенное вещество остарин.
Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.
Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.
– Есть ли у него
шансы побороться за чемпионские титулы?
– Конечно.
– Даже не
сомневаетесь? Он же может получить длительную дисквалификацию.
– В профессиональном боксе дисквалификация – это специфическая история. Она обусловлена тем, что это шоу-бизнес, завязанный на больших деньгах. Во многих случаях уважаемое агентство WADA молчит в тряпочку и разрешает выступать дальше после непродолжительной технической дисквалификации. Совершенно по другому WADA ведет себя по отношению к спортсменам-олимпийцам. Их могут дисквалифицировать пожизненно. Все завязано на деньгах.