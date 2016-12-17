Дюопа станет соперником Поветкина в случае отказа Стиверна от боя

Француз Йоан Дюопа заменит Бермейна Стиверна в бою с россиянином Александром Поветкиным в случае отказа канадского боксера от поединка. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Дюопа заменит Стиверна в случае отказа. Команда Поветкина рассматривала вариант подобного развития ситуации», - сказал источник.

Напомним, ранее стало известно, что допинг-тест Поветкина дал положительный результат на запрещенное вещество остарин. Сегодня в Екатеринбурге запланирован бой за звание «временного» чемпиона мира по версии Международного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между ним и Стиверном.

WBC уже сообщил, что титул этой организации не будет стоять на кону в поединке, даже если он состоится.





