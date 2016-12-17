Габриэла Коукалова: Поддержу решение Фуркада о бойкоте КМ в Тюмени, если россиян не накажут за допинг

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поддерживает идею француза Мартена Фуркада о бойкоте всех международных турниров, пока пока российские спортсмены не будут наказаны за нарушение антидопинговых правил.

- Это ужасно, я очень разочарована. Думала, что наш вид спорта достаточно молодой и эта сторона не играет столь важную роль.

Если Мартен Фуркад решит бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, я поддержу его в этом. Я хочу быть честна и в спорте, и в жизни, – цитирует Коукалову Isport.cz.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что будет бойкотировать Кубок мира, если в отношении российских спортсменов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, не будут приняты меры.