ACB 50. Расулов тяжелее Гольцова на 19 килограмм, Эсенбаев - Сарнавского на один
В Петербурге прошло взвешивание участников турнира ACB 50, который пройдет 18 декабря на СИБУР АРЕНЕ.
Результаты взвешивания:
Основной кард
Александр Сарнавский (Россия) - 70,4 кг – Рамазан Эсенбаев (Россия) - 71,4 кг
Ясубей Эномото (Швейцария) - 83,7 кг – Игорь Свирид (Казахстан) - 83,9 кг
Алексей Буторин (Россия) - 83,9 кг – Джейн Боствик (Англия) - 84,2 кг
Марсело Алфай (США) - 76,7 кг – Белсан Исаев (Россия) - 77,5 кг
Валлисон Карвальо (Бразилия) - 92,7 кг – Илья Щеглов (Россия) - 93 кг
Мухамед Конов (Россия) -66,3 кг – Карлос Александрэ (Бразилия) - 66,3 кг
Эд Артур (Англия) - 61,6 кг – Турал Рагимов (Россия) - 61,3 кг
Адлан Багаев (Россия) - 66,7 кг – Дональд Санчез (США) - 66,3 кг
Титульный поединок в
тяжелом весе
Салимгерей Расулов (Россия) - 127 кг – Денис Гольцов (Россия) - 108 кг
Титульный поединок в
полусреднем весе
Бретт Купер (США) - 77,6 кг – Асламбек Саидов (Россия) - 77,6 кг
Титульный поединок в полулегком
весе
Юсуф Раисов (Россия) - 66,1 кг – Марат Балаев (Россия) - 66 кг
Титульный поединок в легчайшем
весе
Олег Борисов (Россия) - 61,7 кг – Магомед Магомедов (Россия) - 61,7 кг
Напомним, турнир ACB 50 пройдет 18 декабря в Петербурге на СИБУР АРЕНЕ. В основном карде турнира должен был пройти бой Вячеслав Василевский (Россия) – Альберт Дураев (Россия), но он не состоится из-за травмы Василевского.
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