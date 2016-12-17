Владимир Хрюнов: Ставлю под сомнение профессионализм некоторых людей из команды Поветкина

Спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал отмену боя между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.

- Нужно рассмотреть два аспекта: у Поветкина сильный промоутер, который будет отстаивать права Александра. Второй момент - я ставлю под сомнение профессионализм некоторых людей из команды Александра, которые должны лично отвечать за это. Без фамилий, но у него есть менеджеры и личный врач, которые отвечают за то, что принимает Александр Поветкин. За все то время, что мы работали вместе, он ни к чему подобному не был склонен, не принимал и не собирался, - приводит слова Хрюнова «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что допинг-тест Поветкина дал положительный результат на запрещенное вещество остарин. Сегодня в Екатеринбурге запланирован бой между ним и Стиверном за звание «временного» чемпиона мира по версии Международного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

WBC уже сообщил, что титул этой организации не будет стоять на кону в поединке, даже если он состоится.